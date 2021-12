Sohn erschlägt Vater mit Bratpfanne: Urteil erwartet

Im Prozess um den tödlichen Angriff mit einer Bratpfanne verkündet das Landgericht Mannheim am Vormittag das Urteil. Ein 36-Jähriger soll seinen Vater in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) erschlagen haben. Er hatte im Prozess die Verantwortung für den Tod seines 59-jährigen Vaters übernommen. Er erinnere sich nur bruchstückhaft an das Geschehen, hatte er über seinen Rechtsanwalt mitteilen lassen. Die Staatsanwaltschaft forderte sechseinhalb Jahre Haft wegen Totschlags. Polizeibeamte hatten den Angeklagten einen Tag vor der Tat betrunken aufgegriffen und in die väterliche Wohnung gebracht. Dort schlug der erneut betrunkene Sohn laut Anklage nach einem Streit seinem Vater sechs Mal die Pfanne auf den Kopf.