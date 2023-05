Toter Kajakfahrer bei Dossenheim geborgen

per Mail teilen

Der 42-jährige war am Osterwochenende zusammen mit einem anderen Mann mit einem aufblasbaren Kajak auf dem Alt-Neckar bei Heidelberg-Wieblingen unterwegs. Dann kenterte ihr Boot. Ein Mann konnte sich ans Ufer retten und einen Notruf absetzen. Der andere – ein 42-jährige raus dem Rhein-Neckar-Kreis – blieb trotz tagelanger Suche mit Booten und einem Hubschrauber vermisst. Vor einigen Tagen habe dann ein Passant eine leblose Person im Neckar bei Dossenheim entdeckt, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Heidelberg. Zusammen mit der Feuerwehr habe man die Leiche geborgen. Inzwischen steht fest, dass es sich dabei um den seit Ostern vermissten Mann handelt.