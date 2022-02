Toter Mann in Weschnitz entdeckt

per Mail teilen

Ein 70 Jahre alter Mann ist gestern tot in der Weschnitz bei Biblis (Kreis Bergstraße) gefunden worden. Der Mann stammt aus Einhausen. Passanten hatten gegen 10 Uhr den leblosen Körper im flachen Wasser unter der Brücke am Bruchweiher entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die nachfolgenden Untersuchungen der Kriminalpolizei ergeben haben, ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Der Mann dürfte wegen eines medizinischen Notfalls oder eines Unglücks ins Wasser gestürzt und ertrunken sein, so die Polizei.