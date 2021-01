per Mail teilen

Bei einem Brand mit starker Rauchentwicklung in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Als die Feuerwehren aus Neckarelz und Mosbach ankamen stand der untere Teil des Hauses in Flammen. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Kripo ermittelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.