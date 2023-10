Vogelpark Plankstadt: Mehr als 20 Tiere vermutlich vergiftet

Schock im Vogelpark Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis): In einer Großvoliere sind mehr als 20 tote Vögel gefunden worden. Der Vereinsvorstand vermutet, dass sie vergiftet wurden.

Ein Vereinsmitglied des Vogelparks Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montagnachmittag in einer Voliere, in der Wellensittiche, Nymphensittiche und Sperlingspapageien untergebracht sind, mehrere tote Vögel gefunden. Weitere Tiere befanden sich laut Verein in einem schlechten Gesundheitszustand. Ein Teil der Tiere konnte durch Medikamente gerettet werden. Für andere kam jede Hilfe zu spät.

Brotkrumen mit seltsamer Färbung gefunden

Vereinsvorstand Sven Berlinghof geht davon aus, dass verdorbene oder möglicherweise sogar bewusst vergiftete Brotkrumen, die von Besuchern in die Voliere geworfen wurden, den Tod der Vögel verursacht haben könnten.

Verendete Vögel im Plankstadter Vogelpark Vogelpark Plankstadt

Ob es tatsächlich so war, sei allerdings noch nicht geklärt. Die in der Voliere gefundenen Krümel hätten eine ungewöhnliche braun-gräuliche Farbe gehabt. Füttern ist im Vogelpark Plankstadt eigentlich für Besucher verboten, aber manche Menschen halten sich nicht daran, so Sven Berlinghof. Mittlerweile hat er Anzeige gegen Unbekannt erstattet.