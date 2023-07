Tote Kinder in Hockenheim: Mutter wohl vermindert schuldfähig

Die Mutter, die in Hockenheim ihre beiden Kinder ermordet haben soll, ist laut einem Gutachten vermindert schuldfähig. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Mittwoch weitere Details mit.

Trauer um tote Kinder in Hockenheim SWR

Im Fall der beiden toten Kinder aus Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) liegen zwei neue Gutachten vor. Das teilten Staatssanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Demnach war die tatverdächtige Mutter zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig. Das geht nach Behördenangaben aus einem psychiatrischen Gutachten hervor. Gegen die Frau wird weiter wegen des Verdachts der heimtückischen Mordes ermittelt. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat sie sich bislang nicht geäußert, heißt es in der Mitteilung.

Kinder in Hockenheim zunächst sediert und dann erstickt

Nach einem weiteren Gutachten wurden die beiden Kinder zunächst mit Medikamenten betäubt und dann ohne grobe Gewalteinwirkung erstickt. Die beiden Jungen waren am Ostersonntag tot in der Wohnung ihrer Mutter in Hockenheim entdeckt worden. Mit ihr hatten die Kinder die Ostertage verbringen wollen. Die beiden sieben und neun Jahre alten Brüder hatten beim Vater in Mosbach-Neckarelz gelebt.