Tote Frau in Sinsheim: Polizei sucht Zeugen und Videoaufnahmen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 64-jährigen Frau in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sucht die Polizei weiterhin Zeugen und aktuell auch Videoaufnahmen. Bisher seien über 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, nachdem die Polizei Bilder der Frau sowie Vergleichsbilder ihres Autos, einem Ford Fiesta, veröffentlicht hatte. Die Sonderkommission hofft einerseits auf weitere Zeugen, die die Frau oder das Auto am 23. Juni gesehen haben. Andererseits bittet sie Menschen, die an diesem Tag in Sinsheim Video-Aufnahmen gemacht haben, diese zur Verfügung zu stellen. Die 64-Jährige war am 23. Juni tot in ihrem Auto in einem Sinsheimer Gewerbegebiet aufgefunden worden.