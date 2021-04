per Mail teilen

Wegen versuchten Totschlags muss sich ab Montag ein 28-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Er soll zehn Mal auf den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingestochen haben. Über seinen Verteidiger meldete er sich zum Prozessauftakt zu Wort.

Die Lebensgefährtin des Angeklagten war nach deren Trennung mit den beiden gemeinsamen Kindern zu ihrem Vater nach Mannheim gezogen. Der 28-Jährige wollte seine Kinder besuchen, doch seine ehemalige Partnerin soll das verhindert haben, so die Anklage. Das soll ihn so wütend gemacht haben, dass er zur Wohnung ihres Vaters gefahren war.

Nach einer Diskussion soll der Vater sich umgedreht haben, weil er die Tür wieder schließen wollte. Da habe der Angeklagte sein mitgebrachtes Küchenmesser gezückt und 10 Mal auf den Vater eingestochen. Kurz zuvor soll er eine unverhohlene Drohung ausgestoßen haben.

"Ich sitze 30 Jahre, aber es lohnt sich." Zitat Angeklagter kurz vor der Tat (Quelle: Staatsanwaltschaft)

Keine persönliche Aussage des Angeklagten

Während des Prozessauftakts wirkte der 28-Jährige sehr ruhig. Um den Tathergang besser nachvollziehen zu können, zeigte der Vorsitzende Richter diverse Bilder, unter anderem vom blutigen Messer und der Wohnung.

Der Angeklagte senkte daraufhin mehrfach den Kopf, die Blicke abgewandt. Lediglich Fragen zur Person beantwortete er zum Auftakt. Die Erklärung zum Tathergang machte dessen Verteidiger. Demnach entschuldige sich der Angeklagte für seine Tat. Er wolle Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlen.

Opfer konnte gerettet werden

Eine Polizistin, die kurze Zeit später an dem Unfallort angekommen war, schilderte ihre Erlebnisse als Zeugin. Sie sagte, dass der Vater wie versteinert in dem Wohnungsflur in seiner eigenen Blutlache gestanden habe. Die Rettungskräfte waren aber zeitnah vor Ort, sodass der Vater gerettet wurde.

Bisher sind noch vier weitere Fortsetzungstermine angesetzt. Insgesamt sollen fünf Zeugen verhört werden.