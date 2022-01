Tödliches Trinkgelage in Mannheim erneut vor Gericht

per Mail teilen

Das Mannheimer Landgericht hat einen Mann verurteilt, weil er einen 28-Jährigen bei einem Trinkgelage getötet hatte. Am Dienstag geht es vor Gericht erneut um den Fall.

In dem Prozess muss sich diesmal ein 30-Jähriger verantworten, der die Tat gefilmt und das Opfer bestohlen haben soll. Den 23-jährigen Haupttäter hatte das Gericht bereits Ende Dezember zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Opfer zu Tode gewürgt

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 23-Jährige während eines Trinkgelages im Keller eines Mehrfamilienhauses im Mannheimer Stadtteil Rheinau mit dem späteren Opfer in Streit geraten war. Als der Streit eskalierte, würgte der 23-Jährige seinen Kontrahenten so lange, bis er starb.

Tat mit dem Handy gefilmt

Der jetzt Angeklagte 30-Jährige hat nach Darstellung der Anklage das Geschehen beobachtet, mit dem Handy gefilmt und nicht eingegriffen, obwohl er erkannt habe, wie gefährlich der Angriff war. Erst später soll er den Täter dazu aufgefordert haben, mit dem Würgen aufzuhören. Anschließend verständigte er die Polizei.

Geldbeutel des Opfers gestohlen

Darüber hinaus soll der Angeklagte dem Opfer vor dem Eintreffen der Polizei seine Geldbörse abgenommen haben. Das Verfahren gegen ihn war wegen der Erkrankung eines Anwalts vor dem ursprünglichen Prozess abgetrennt worden.