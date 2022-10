Mann an Schießstand in Mosbach tödlich verletzt

per Mail teilen

Auf einem Schießstand in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Samstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Er war von Splittern getroffen worden.

Ein 62-jähriger Mann ist bei einem Vorfall auf einem Schießstand in Mosbach so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Ein weiterer Mann hatte laut Polizei einen Schuss aus einer Langwaffe abgeben wollen, als es zu einer Explosion im Bereich des sogenannten Verschlusses kam, der den Waffenlauf nach hinten abriegelt.

Der Schütze selbst erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls dort anwesende 62-Jährige wurde vermutlich von Splittern getroffen und erlag seinen Verletzungen.

Kriminalpolizei stellt Langwaffe sicher

Das Kriminalkommissariat Mosbach ermittelt derzeit die genauen Hintergründe dses Vorfalls am Samstagnachmittag. Bei der Langwaffe handelt es sich laut Polizei vermutlich um ein älteres Gewehr. Es wurde sichergestellt.