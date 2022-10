32-Jähriger stirbt bei Autounfall bei Oberzent

per Mail teilen

Im Odenwaldkreis ist es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann ist auf der Landesstraße zwischen Beerfelden und Airlenbach verunglückt.

Der Mann aus Grasellenbach (Odenwaldkreis) fuhr gegen 5 Uhr von Beerfeldend kommend in Fahrtrichtung Airlenbach. Nach Angaben der Polizei sei er mit seinem Auto nach einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er kam an die Leitplanke, fuhr nach rechts in die Böschung und überschlug sich.

Mann starb vor Ort

Der 32-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die mehrstündige Dauer der Unfallaufnahme waren neben Polizei auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.