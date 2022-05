20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf A6

per Mail teilen

Ein 20-Jähriger ist am Morgen gegen 3 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Dreieck Hockenheim gestorben, berichtet die Polizei. Der mit vier Personen besetzte Wagen eines 19-Jährigen war mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mannheim gefahren. Plötzlich platzte ein Reifen, das Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der 20-jährige Beifahrer erlitt tödliche Kopfverletzungen und starb an der Unfallstelle. Der Fahrer und die beiden weiteren 19- und 20-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Sie kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Autobahn war bis 8.30 Uhr gesperrt.