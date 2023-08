Brühl: Autofahrer überrollt eigene Frau

In Brühl-Rohrhof (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Autofahrer am Samstagabend in einer Tiefgarage seine eigene Frau überrollt. Laut Polizei starb sie in der Nacht in einer Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erfasste der Mann kurz vor 18 Uhr in der Tiefgarage seine Frau und überrollte sie – ein tragisches Unglück, sagt die Polizei. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, fanden sie die Frau eingeklemmt unter dem Auto vor. Sie konnten sie befreien, sodass sie mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden konnte. Polizei: Keine Beziehungstat Die Hintergründe seien bislang völlig ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Fest steht: Es sei keine Beziehungstat gewesen, betont die Polizei auf Nachfrage des SWR. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft in den nächsten Tagen bekannt geben.