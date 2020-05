per Mail teilen

Ein 22-Jähriger und seine 18 Jahre alte Beifahrerin sind mit einem Sportwagen im Neckar-Odenwald-Kreis tödlich verunglückt. Das Cabrio ist laut Polizei in Mosbach von einer kurvenreichen Landstraße abgekommen.

Der Sportwagen entwurzelte demnach am linken Straßenrand mehrere Bäume, bis er in einen weiteren Baum prallte und stehen blieb. Die jungen Insassen starben noch am Unfallort. Warum der Wagen von der Straße abgekommen war, ist noch unklar.

Bergung mit 25 Helfern

Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Landstraße für dreeinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.