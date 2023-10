Tödlicher Unfall auf B39 zwischen Hockenheim und Speyer

per Mail teilen

An der Salierbrücke hat es auf der B39 zwischen Hockenheim und Speyer einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei starb ein Mensch, weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall an der Salierbrücke zwischen Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Speyer ist am Freitagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Eine weitere Autofahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Sperrung der B39 ist seit Freitagnachmittag aufgehoben

Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall auf der B39 auf Hockenheimer Seite ein Lkw und mindestens zwei Autos beteiligt.

Die B39 war auf der Hockenheimer Rheinseite bis zum Freitagnachmittag in beide Fahrtrichtungen zwischen der L 722 und der Salierbrücke gesperrt.