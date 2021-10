Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B292 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige am Ortsausgang des Sinsheimer Teilorts Dühren in Richtung Eschelbach auf einen Traktor aufgefahren. Sein Motorrad geriet durch den Aufprall in Brand. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.