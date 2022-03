22-Jähriger stirbt bei Motorrad-Unfall

per Mail teilen

Ein 22-Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend im Neckar-Odenwald-Kreis tödlich verunglückt. Laut Polizei war er gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Als er ausscherte, um einen Linienbus zu überholen, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer wurde über den Wagen geschleudert und prallte anschließend auf die Fahrbahn. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 38 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Haßmersheim wurde nur leicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt bei rund 40.000 Euro. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.