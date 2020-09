Bei einem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Mann gestorben. Der 69-Jährige war laut Polizei in seinem Privatwald offenbar zum Bäume fällen unterwegs. Nach ersten Ermittlungen hat ihn dabei ein fallender Baum erschlagen. Ein Zeuge fand den verunglückten Waldbesitzer und versuchte ihn zusammen mit herbeigerufenen Personen unter dem Baumstamm zu befreien. Bei dem Arbeitsunfall wurde der 69 Jahre alte Mann jedoch so sehr verletzt, dass der alarmierte Rettungsdienst nur noch den Tod feststellen konnte.