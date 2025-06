per Mail teilen

Bei einer Grenzkontrolle in Bayern hat es einen Schusswechsel gegeben. Ein 47-jähriger Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Mann lebte im Raum Mannheim.

Mann bei Grenzkontrolle in Bayern erschossen

Bei einer Polizeikontrolle in Bayern ist es in der Nähe der tschechischen Grenze zu einem tödlichen Schusswechsel gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer wurde am Samstagnachmittag zwischen Schirnding und Münchenreuth, von der Bundespolizei angehalten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft verließ er sein Auto und rannte davon. Dann schoss der Mann auf die Beamten der Bundespolizei. Die Polizisten erwiderten das Feuer und verletzten ihn tödlich. Die Polizisten blieben unverletzt.

47-Jähriger soll wegen Drogen in Tschechien gewesen sein

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Fahrer um einen 47-jährigen Iraner, der seit mehreren Jahre im Raum Mannheim lebte. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann offenbar wegen Drogengeschäften nach Tschechien gereist war. Er soll mindestens 100 Gramm der Droge Crystal Meth bei sich gehabt haben. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben stichprobenartige Kontrollen an der Grenze durchgeführt.

Derzeit laufen noch weitere Ermittlungen zum Fall. Zur Waffe des Mannes macht die Polizei zurzeit keine weiteren Angaben.