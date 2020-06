Am vergangenen Freitag war die Polizei zur Leiche eines acht Monate alten Jungen in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) gerufen worden - doch noch immer ist unklar, woran er gestorben ist. Auch bei der Staatsanwaltschaft warte man dringend auf das Obduktions-Ergebnis, so ein Sprecher auf Anfrage. Der Vater des Babys hatte am Freitag selbst die Polizei gerufen. Welche Rolle er genau beim Tod des Kindes gespielt hat, werde derzeit ermittelt. Fakt sei aber, dass frühere Anzeigen wegen Gewalt gegen die Mutter des Babys nicht weiterverfolgt wurden - die Frau hatte ihre Aussagen stets zurückgenommen. Unklar sei außerdem, welche Rolle das Jugendamt in dem Wieslocher Fall spielt: Bekannt ist, dass die Behörde die Familie schon vor der Geburt des Jungen betreut hatte. Laut Staatsanwaltschaft gibt es zwar keinen konkreten Verdacht gegen einzelne Mitarbeiter des Jugendamts, die Polizei ermittle aber in alle Richtungen.