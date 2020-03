Das öffentliche Leben ist wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen so gut wie zum Erliegen gekommen, fast alle Plätze und Treffpunkte sind verwaist oder geschlossen, wie zum Beispiel die Mannheimer Stadtparks. Was bleibt ist der Spaziergang in der Natur. Viele Menschen nutzen das schöne vorfrühlingshafte Wetter, um der Enge zuhause zu entfliehen und ohne große Gesellschaft draußen zu sein. mehr...