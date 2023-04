Technofestival Time Warp in Mannheim findet wieder statt

per Mail teilen

22.000 Besucher werden zum zweitätigen Techno-Festival "Time Warp“ in der Maimarkthalle Mannheim erwartet. Lärmschutz soll Anwohner schützen.

Für das Techno-Wochenende sind im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen, sagt die Stadt Mannheim. Dazu gehören geschlossene Türen, Schalldämpfer und eine spezielle Tontechnik, die den Geräuschpegel reduzieren soll. Spezielle Containerwände und ein gläserner Pavillon sollen außerdem den Schall in Richtung der Wohnbebauung abdämpfen. Anwohner sollen so, so wenig wie möglich gestört werden.

Service-Hotline für Anwohner eingerichtet

Der Veranstalter richtet zudem wieder eine Service-Hotline für Lärmbeschwerden ein. Die Geräuschimmissionen werden laut Stadt überwacht. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, würde sofort eine Reduktion des Lärmpegels veranlasst werden.

Polizei kontrolliert Besucher auf Drogen

Die Technofestivalbesucher müssen sich auch auf Kontrollen durch die Polizei einstellen. Sie hat angekündigt während der zwei Tage wieder Alkohol- und Drogentests bei den Autofahrenden durchzuführen. Außerdem wird die Polizei den erwarteten starken Autoverkehr regeln.