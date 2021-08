Die Fachgruppe "Logistik-Verpflegung" des Ortsverbands des Technischen Hilfswerks (THW) Mannheim hilft seit dem Wochenende bei der Verpflegung der Flut-Einsatzkräfte - im Fahrerlager des Nürburgrings in der Eifel.

Das Fahrerlager dient jetzt als Zentrum für die Arbeit der Retter und Helfer in den Katastrophen-Regionen. Mit weiteren Verbänden des THW versorgen eigenen Angaben zufolge elf Einsatzkräfte aus Mannheim dort die Einsatzkräfte mit Mahlzeiten und Getränken. Der THW spricht von rund 1.300 Einsatzkräften, die am Nürburgring verpflegt werden müssen.

Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuz sowie der Bundeswehr stehen auf einem Boxenareal des Nürburgring, der als Bereitstellungsraum genutzt wird. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

"Die Einsatzdauer ist noch ungewiss. Wir gehen derzeit von einer Woche aus."

Was ist Sinn und Zweck eines Bereitstellungsraums des THW?

Für die Rettungskräfte wurde dort ein sogenannter Bereitstellungsraum (BR) eingerichtet. Ziel eines BR sei es, Einsatzkräften in kurzer Zeit eine voll funktionsfähige Unterkunft zur Verfügung zu stellen, so das THW. Der BR sei die Sammelbezeichnung für Orte, "an denen Einsatzkräfte und Einsatzmittel für den unmittelbaren Einsatz oder vorsorglich gesammelt, gegliedert und bereitgestellt oder in Reserve gehalten werden." Es gehe dabei besonders um Ausstattung zur "Verpflegungszubereitung, Materialerhaltung sowie Verbrauchsgüterbevorratung und um die Ausstattung zur Elektro- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung."

DRK Mannheim rät von Sachspenden "dringend ab"

Unterdessen rät der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mannheim "dringend" davon ab, "von außerhalb als Spontanhelfer oder mit Sachspenden in die Katastrophengebiete zu reisen. Das würde vor Ort die koordinierten Hilfsmaßnahmen gefährden."

Auch würden fast überall in den betroffenen Gebieten derzeit keine weiteren Sachspenden entgegengenommen, das das DRK Mannheim in einer Mitteilung. Die vielen in den vergangenen Tagen abgegebenen Sachspenden aus der Rhein-Neckar-Region könnten derzeit "weder sortiert und oft auch nicht mehr gelagert werden. Die Infrastruktur im Katastrophengebiet ist völlig überlastet."