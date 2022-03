Theresia Bauer will Oberbürgermeisterin werden

Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will Oberbürgermeisterin von Heidelberg werden. Das gab die 56-Jährige am Montagabend bei Twitter bekannt. Heidelberg sei schön, lebendig, weltoffen und einzigartig, so Bauer. Aus "Liebe zu Heidelberg" werde sie deshalb am 6. November als OB-Kandidatin antreten. Theresia Bauer ist seit Juni 2001 Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg und vertritt den Wahlkreis Heidelberg. Seit Mai 2011 ist sie Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Auch Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) hat bereits seine OB-Kandidatur bekannt gegeben und strebt eine dritte Amtszeit an. Unterstützt wird er von der CDU, der FDP und der Wählervereinigung "Die Heidelberger".