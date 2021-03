Theresia Bauer räumt in Heidelberg ab

Die amtierende Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) räumt in Heidelberg wieder ab: Sie holt in ihrem Wahlkreis 41,7 Prozent. Bauer konnte also im Vergleich zur letzten Wahl noch mal dazu gewinnen - obwohl sie auch 2016 schon bei 41 Prozent lag. Die anderen Parteien bleiben chancenlos zurück. Nur CDU (15,3 Prozent) und SPD (12,7 Prozent) erreichen zweistellige Ergebnisse.