Ärger um "The Länd"-Schild in Neckargemünd

Frank Volk, Bürgermeister von Neckargemünd, war genervt von einem Schild am Ortseingang ("The Länd"), mit dem die Landesregierung um Fachkräfte wirbt. Nun will er juristisch dagegen vorgehen.

Zuerst hatte Rathauschef Frank Volk (Freie Wähler) das "The Länd"-Schild am Ortseingang des Nachbarorts Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) entdeckt und veröffentlichte dazu seinen Ärger auf Facebook:

The „Länd“ - nichts gelernt. Am Montag hing plötzlich am Ortseingangsschild von Neckarsteinach kommend dieses Plakat....Posted by Bürgermeister Frank Volk on Thursday, October 28, 2021

Nachdem das Land ein weiteres "The Länd"-Schild am Ortseingang des Neckargemünder Stadtteils Kleingemünd (Rhein-Neckar-Kreis) aufgehängt hatte, platzte Volk der Kragen. Er ließ das Schild abhängen und prüft nun die Einleitung eines Ordnungswidrigkeits-Verfahrens gegen das zuständige Staatsministerium Baden-Württemberg.

Was steckt hinter "The Länd"? Bei "The Länd" handelt es sich um eine neue Werbekampagne des Landes Baden-Württemberg. Mit dem Claim will sich das Bundesland "national und international neu positionieren" und unter anderem Fachkräfte anlocken. Damit habe man "eine neue, starke Marke, die auch international Strahlkraft entwickeln und neue Maßstäbe setzen wird", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Präsentation der neuen Kampagne in Stuttgart. Zuletzt hatte das Bundesland mit dem Slogan "Wir können alles, außer hochdeutsch" für sich geworben.

Dem SWR gab Frank Volk am Dienstag ein Interview:

SWR Aktuell: Sie haben sich sehr über dieses "The Länd"-Schild aufgeregt - warum?

Frank Volk, Bürgermeister von Neckargemünd: Zunächst einmal der Aspekt, dass wir vor Jahren festgestellt haben, dass bei uns unheimlich viel wild plakatiert wird, und wir hier dementsprechend gegen Wildplakatierung vorgehen. Das ist sehr erfolgreich. Das haben wir alles eingedämmt. Und jetzt hängt plötzlich ein Plakat am Ortseingang, wo es nicht hängen darf und natürlich noch dazu ohne Genehmigung. Die hätte es für dieses Plakat an dieser Stelle natürlich auch gar nicht gegeben. Daraufhin gab es natürlich auch direkt am Tag nach der Veröffentlichung eines Artikels dazu in der Regionalzeitung Nachfragen von Unternehmen, Vereinen und Organisationen, die gesagt haben: "Warum darf das Land ohne Genehmigung unter einem Straßenschild plakatieren, und wir dürfen das nicht?"

Neckargemünder Bürgermeister ließ "The Länd"-Schild abhängen

SWR Aktuell: Was haben Sie mit diesem Schild, beziehungsweise mit diesem Plakat gemacht?

Frank Volk: Wir haben dieses Plakat natürlich sofort abgehängt und es erst einmal sichergestellt. Jetzt werden wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen.

Rathauschef Volk: Bußgeld- oder Ordnungswidrigkeits-Bescheid

SWR Aktuell: Sie haben auf Ihrer Facebook-Seite geschrieben, dass Sie über ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das Land, konkret gegen das Staatsministerium, nachdenken. Was würde das bedeuten?

Frank Volk: Das bedeutet, dass zunächst einmal ein Bußgeld- oder Ordnungswidrigkeits-Bescheid an das Land Baden-Württemberg, an das Staatsministerium geht. Natürlich behandeln wir das Land auch bei den Kosten für das Abhängen des Schildes genau so, wie wir jeden anderen auch behandeln, der hier unrechtmäßig Plakate aufhängt.

SWR Aktuell: Ihr Ärger hat sich jetzt erst einmal gegen dieses Plakat gerichtet, das da plötzlich hing. Haben Sie denn auch etwas gegen die Landes-Kampagne an sich?

Frank Volk: Grundsätzlich finde ich eine Kampagne zum Anwerben von Fachkräften natürlich sehr sinnvoll. Wobei man sich auch fragen kann, ob man nicht erst mal die Potenziale entdeckt, die ja schon da sind. Zum Beispiel sind wir hier in Neckargemünd sehr erfolgreich mit der Integration von Flüchtlingen und konnten da viele schon in Arbeitsverhältnisse bringen. Also ich denke, vielleicht sollte man erst einmal schauen, wie weit man damit kommt. Aber grundsätzlich hat auch der Titel - "The Länd" - auch bei der Bevölkerung hier schon für etwas Stirnrunzeln gesorgt, um es mal vorsichtig zu sagen.

Werbung, die "teilweise eher abschreckt"

SWR Aktuell: Viele finden es furchtbar, andere finden es gut. Alle sprechen auf jeden Fall jetzt darüber. Da würden Werbeexperten wahrscheinlich sagen: "Wir haben alles richtig gemacht"...

Frank Volk: Natürlich, das ist im Grunde für die Werbekampagne ein Erfolg. Das ist klar. Man spricht darüber. Nur: "Darüber Sprechen" bedeutet natürlich auch nicht, dass man unbedingt die Botschaft, die dahinter steckt, eben auch positiv besetzt hält. Ich denke an so manche Werbung in den Medien, die teilweise eher abschreckt. Ähnlich, denke ich, wird es hier sein. "The Länd" ist zumindest für Teile Baden-Württembergs sicherlich schwer nachzuvollziehen, auch wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass natürlich der Bereich Schwaben vom "Ländle" nun zu "The Länd" ja immerhin mal keine Verniedlichung mehr hat.

"The Länd" laut Volk "Verballhornung der Sprache"

SWR Aktuell: Also hätten Sie es lieber "The Baden" genannt?

Frank Volk: Es müsste eine Botschaft sein, die auch zu Baden-Württemberg passt. Also, ich denke, "The Länd" ist schlicht und ergreifend ein Begriff, der vielleicht Baden-Württemberg nicht so charakteristisch darstellt - abgesehen davon, dass es eine Verballhornung der Sprache ist.

SWR Aktuell: Sie haben Ihren Ärger ja öffentlich bei Facebook gepostet. Hat eigentlich das Staatsministerium darauf schon reagiert?

Frank Volk: Nein, das Staatsministerium hat sich bislang mit mir nicht in Verbindung gesetzt.