Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Heidelberg ein Corona-Testzentrum am Kornmarkt verwüstet. Nach Polizeiangaben waren sie eingebrochen und haben dabei auch mehrere Kartons mit Schnelltests gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, konnte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR noch nicht sagen. Ein Zeuge hatte vier mutmaßliche Täter beobachtet, die um kurz nach 3 Uhr geflüchtet sein sollen. Eine Polizei-Fahndung blieb ohne Ergebnis. Teile der Beute konnte die Polizei allerdings wiederfinden.