per Mail teilen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Freitagabend in einem Testspiel ein 1:1-Unentschieden gegen den Erstligisten FC Augsburg geschafft. Das Ausgleichstor für Sandhausen erzielte der tschechische Neuzugang Matej Pulkrab in der 84. Minute. Das Spiel wurde ausgetragen in Zusmarshausen im Landkreis Augsburg.