In Heidelberg stellt der Betreiber Terranets BW am Montag den genauen Verlauf der geplanten Süddeutschen Erdgasleitung vor. Landwirte und Winzer haben Proteste angekündigt.

Der Stuttgarter Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW will am Montag Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Planungsstand bezüglich des Trassenverlaufs der neuen Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) informieren. Die Pipeline soll ab 2026 zunächst Erdgas, ab 2030 dann Wasserstoff über einen 62 Kilometer langen Streckenabschnitt von Mannheim über Heidelberg, Leimen und Wiesloch (beides Rhein-Neckar-Kreis) bis nach Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) transportieren. Die Veranstaltung startet um 17 Uhr im Neuen Karlstorbahnhof in Heidelberg.

Teilstück durch Rohrbacher Weinberge besonders umstritten

Umstritten ist dabei vor allem ein drei Kilometer langes Teilstück, das durch die Rohrbacher Weinberge führen soll. Das Unternehmen will die Pipeline in diesem Abschnitt in vier Metern Tiefe bauen, um die Hanglagen möglichst zu schonen.

Landwirte und Winzer haben Proteste angekündigt

Bei Landwirten und Winzern stoßen die Planungen dennoch auf heftigen Widerstand. Sie befürchten eine erhebliche Beeinträchtigung der Anbauflächen und haben deshalb im Vorfeld der Veranstaltung Proteste angekündigt. Einige Demonstranten wollen mit Traktoren vorfahren.

Der geplante Verlauf der Süddeutschen Erdgasleitung: von Hessen aus in südöstlicher Richtung durch Baden-Württemberg bis nach Bayern. SWR Silas Heuck

Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) ist über insgesamt 250 Kilometer geplant. Die Pipeline soll künftig Erdgas und später Wasserstoff vom hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) über Baden-Württemberg bis nach Bissingen (Kreis Dillingen an der Donau) in Bayern transportieren.

Regierungspräsidium Karlsruhe entscheidet über SEL

Der Fernnetzbetreiber Terranets BW ist im Auftrag des Landes Baden-Württemberg tätig. Über die Genehmigung der SEL entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe. Das Unternehmen will Mitte 2023 den Antrag auf Planfeststellung einreichen.