Termine für Kinderimpfung im Rhein-Neckar-Kreis ausgebucht

Die Impftermine für Kinder in den Impfstützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises sind bis Jahresende schon ausgebucht. Das sagte ein Sprecher des Landratsamts auf Nachfrage des SWR. Am Donnerstag lief die Kinderimpfstraße im Heidelberger PHV an, nun geht es auch im Impfstützpunkt Sinsheim los mit der Impfung für Kinder unter 12 Jahren. Pro Tag sollen in einer separaten Impfstraße 75 Impfungen verabreicht werden. Bis zum Jahresende kommen so 900 Impftermine für die Kinder zusammen. Alle seien innerhalb von vier Stunden ausgebucht gewesen, sagte der Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. In der nächsten Woche würden dann die Terminbuchungen für den Januar freigeschaltet.