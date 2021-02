Baden-Württemberger zieht es in hessische Tennishallen

Unterschiedliche Corona-Regeln Baden-Württemberger zieht es in hessische Tennishallen

In Baden-Württemberg dürfen keine Tennishallen aufmachen. Aber in Hessen. Weil es aus der Kurpfalz nur ein Katzensprung nach Lampertheim oder beispielsweise Bensheim in Hessen ist, laufen dort jetzt die Tennishallen über. Trainer und Spieler aus Baden-Württemberg kämpfen um die raren Spielzeiten. Dennoch läuft alles coronagerecht ab.