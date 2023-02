Tempo 30 auf der B3 an der Bergstraße

Wer als Pendler regelmäßig über die B3 zwischen Weinheim und Heidelberg fährt, ist Teil der Autokolonnen, die täglich durch die Gemeinden Schriesheim, Dossenheim und Hirschberg rollen – bisher mit Tempo 50. Zwischen 12.000 und fast 20.000 Fahrzeuge sind es alleine in Dossenheim, das damit das höchste Verkehrsaufkommen zu bewältigen hat. Dort gilt die neue Regelung bereits. In Hirschberg sei man gerade dabei die Tempo-30-Schilder aufzustellen, so ein Sprecher der Gemeinde. Dann heißt es auch dort: Tempo runter auf der B3 und in der Breitgasse in Großsachsen. Grundlage der Temporeduzierung ist ein gemeinsamer Lärmaktionsplan der Gemeinden.