Ein Unbekannter hat laut Polizei in den vergangenen Tagen in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) gleich zwei Mal eine oberirdisch verlaufende Telefonleitung zerschnitten. Dadurch hatten mehrere Haushalte keine Telefonverbindung mehr. Die Leitung sei vergangenen Dienstag und an diesem Montag zerschnitten worden, so die Polizei. Sie sucht jetzt nach Zeugen.