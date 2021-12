Ehepaar wird Opfer von falschen Polizisten

Der Polizei sind am Dienstag mehrere Telefon-Betrugsfälle in der Region gemeldet worden. Die Betrüger riefen demnach vorwiegend ältere Menschen unter anderem in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), Heidelberg und Mannheim an. Alle Angerufenen erkannten den Betrug und legten auf – aber es gab eine Ausnahme. Opfer war in diesem Fall laut Polizei ein älteres Ehepaar in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis). Ein Mann gab sich am Telefon als Polizist aus und behauptete, dass es Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter einer Neckargemünder Bank gebe, wegen Verbreitung von Falschgeld. Das Ehepaar solle nun mehrere tausend Euro von seinem Konto abheben, damit die Polizei die Geldscheine überprüfen könne. Dieser Forderung kam das Ehepaar nach und übergab das Bargeld einer Frau, die später an der Wohnung des Paares klingelte. Noch am selben Abend erstattete das Ehepaar Anzeige. Die Geldabholerin ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt, hat dunkelbraune Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie trug eine dunkelblaue Jacke, dazu eine dunkelblaue Hose und sie hat laut Polizei sehr lange und ungepflegte Fingernägel sowie ungepflegte Zähne.