Bis mindestens zehnten Januar hat das Mannheimer Technoseum geschlossen. Doch das Museum kann trotzdem besucht werden - und zwar digital. Das Technoseum bietet unter anderem einen digitalen Escape Room. Dort kann man sich mit einem Roboter auf die Suche nach einer verschwundenen Person machen; dabei müssen mehrere Rätsel gelöst werden, an deren Ende ein Lösungswort steht. Wer dieses Wort bis zum sechsten Januar einsendet, kann ein Technoseum-Erfinder-Paket gewinnen. Auch die Sinsheimer Klima Arena (Rhein-Neckar-Kreis) macht digitale Angebote, um Schüler, Lehrer und andere Interessierte in Sachen Klimawandel zu schulen. Im Januar soll außerdem eine "Veggie Challenge“ stattfinden: Teilnehmer können vegetarische Rezepte einsenden und dafür sogenannte Likes in den Sozialen Medien sammeln; wer die meisten bekommt, kann einen Preis gewinnen.