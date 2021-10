Technofestival Time Warp mit Lärmschutzmaßnahmen

Etwa 8.500 Besucher werden ab Freitagabend zum zweitägigen Techno-Musik-Festival „Time Warp“ in der Mannheimer Maimarkthalle erwartet. Es gelten Corona-Regeln und besondere Lärmschutzmaßnahmen. Nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause ist „Time Warp“ in Mannheim zurück. Für das wilde Techno-Wochenende gibt es laut Stadt besondere Lärmschutzmaßnahmen. Dazu gehören geschlossene Türen, Schalldämpfer und eine spezielle Tontechnik, die den Geräuschpegel reduzieren soll. Zudem sollen die Bässe so angeordnet werden, dass die Lärmauswirkungen gering ausfallen. Anwohner sollen so, so wenig wie möglich gestört werden. Der Veranstalter richtet zudem wieder eine Service-Hotline für Lärmbeschwerden ein. Die Geräuschimmissionen werden laut Stadt überwacht. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, würde sofort eine Reduktion des Lärmpegels veranlasst werden. Die Polizei wird während der zwei Tage wieder Alkohol- und Drogenkontrollen machen.