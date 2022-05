Polizei: Fast 200 Verstöße bei Techno-Festival

Nach dem zweitägigen Techno-Musik-Festival "Time Warp" in der Mannheimer Maimarkthalle mit mehr als 7.000 Besucherinnen und Besuchern hat die Polizei zahlreiche Verstöße unter den Partygängern festgestellt. Mehr als 200 Fahrzeuge und mehr als 700 Menschen waren kontrolliert worden. Bei 170 Besuchern entdeckten die Beamten meist kleine Mengen an Betäubungsmitteln. Die Betroffenen müssen nun mit Anzeigen rechnen. 20 Autofahrer standen unter unmittelbarem Drogeneinfluss, auf sie wartet nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren. Das Techno-Festival hatte nach einjähriger, corona-bedingter Pause erstmals wieder unter dem Motto "Two Days - One Stage" stattgefunden. Die Fans der elektronischen Musik mussten geimpft oder genesen sein.