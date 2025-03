Eine Woche vor den beiden Taylor-Swift-Gottesdiensten in der Heiliggeistkirche in Heidelberg gibt es schon keine Karten mehr. Bereits im letzten Jahr war das Interesse riesengroß.

Der Ansturm auf die beiden Taylor-Swift-Gottesdienste am 16. März in der Heiliggeistkirche in Heidelberg ist auch in diesem Jahr riesengroß. Der Veranstalter Pfarrer Vincenzo Petracca war selbst von der hohen Nachfrage überrascht, wie er mitteilte. Demnach waren schon nach kürzester Zeit der Gottesdienst um 11 Uhr sowie der Zusatz-Gottesdienst um 13 Uhr ausgebucht. Es werden insgesamt 1.300 Besucherinnen und Besucher erwartet. Sie mussten vorab einen der kostenlosen Sitzplätze online reservieren. Wer Glück hat, kann noch stornierte Tickets ergattern, sie landen wieder im Online-Verkauf .

Neue Swift-Songs - Neuer Gottesdienst

Die Songs der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift werden wieder im Mittelpunkt der beiden Gottesdienste stehen. Eine vierköpfige Band um die Sängerin Tine Wiechmann wird mehrere Swift-Songs live spielen, Pfarrer Petracca interpretiert die Texte. Dabei werden es andere Songs sein, als bei dem Gottesdienst im vergangenen Mai. Dieser hatte bereits für Furore gesorgt und ein riesiges Medienecho ausgelöst, ebenso wie der Gottesdienst an Heiligabend, der ebenfalls der Pop-Ikone gewidmet war. "Take me to church, Taylor" ist dieses Mal das Motto, in Anlehnung an Swifts Song "Don´t blame me". Der ist voller religiöser Anspielungen, weshalb die Fans bei diesem Lied regelmäßig "Take me to church, Taylor!" rufen.

Pop-Ikone als Publikumsmagnet der Heiliggeistkirche

Die "Taylor Swift"-Gottesdienste sind Teil der Reihe "Citykirche Rock 'n' Pop". Es gab auch schon Gottesdienste, in denen die Songs von Michael Jackson, Adele, John Lennon oder der Band "Queen" im Mittelpunkt standen. Durch die Musik sollen auch Menschen erreicht werden, die sonst nicht in die Kirche gehen, so Pfarrer Vincenco Petracca. Taylor Swift bezeichnete er als eine politische Christin, die sich gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit und für Geschlechtergerechtigkeit einsetze. Swift zählt zu den weltweit erfolgreichsten Popkünstlerinnen. Ihre Alben, Tourneen und Musikfilme erzielen Rekorde.