Die Polizei ermittelt gegen einen Heidelberger Taxifahrer wegen Drogenhandels sowie wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Fahrer sollte laut Polizei wegen Drogenverdachts kontrolliert werden und flüchtete zunächst mit seinem Wagen, dabei verletzte er einen Polizisten und beschädigte einen Pkw. In Kirchheim konnten die Beamten den Mann stoppen; in einem Karton in unmittelbarer Nähe fanden sie drei Kilo Rauschgift. Jetzt suchen die Ermittler weitere Zeugen.