Tausende kommen zum Buga-Fest

Mehrere tausend Menschen haben sich auf dem zukünftigen Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim 2023 ein Bild vom Stand der Vorbereitungen gemacht. Die Stadt hat dazu ein großes Fest auf dem Gelände der früheren Spinelli-Barracks veranstaltet. Es gab Führungen sowie zahlreiche Infostände von Mannheimer Vereinen und Organisationen. Insgesamt sind über den Tag verteilt 5.000 Besucher zugelassen gewesen. Es war das erste Mal, dass das Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich war. Die Bundesgartenschau beginnt am 14. April 2023. Für die Arbeiten am Spinelli-Gelände sind rund 135 Millionen Euro veranschlagt. Weite Teile des Geländes sollen nach der Buga als Park bleiben.