12.000 Kinder aus dem süddeutschen Raum singen gemeinsam bei zwei Konzerten in der Mannheimer SAP-Arena. Am Mittwoch standen 6.000 Kinder auf der Bühne. Am Donnerstag werden es weitere 6.000 sein.

Gänsehaut pur am Mittwochabend in der Mannheimer SAP-Arena: 6.000 Kinder standen auf der Bühne und haben gemeinsam Songs von Pop bis Klassik gesungen. Begleitet wurde der Riesenchor von einer professionellen 16-köpfigen Band und Profisängern. Das Konzert lief unter dem Motto "Du bist wertvoll".

Kinder aller Schulformen haben ein halbes Jahr geübt

Mit dabei waren Kinder aus allen Schulformen und Kinderchöre aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar sowie dem gesamten süddeutschen Raum. Viele der Kinder hatten bereits im vergangenen Jahr beim Projekt mitgemacht.

Herzen für eine gemeinsame Aktion, die selbst zu Herzen ging. SWR

Für die Konzerte hatten die Schüler im Alter zwischen sieben und 14 Jahre ein halbes Jahr lang geprobt und die Songs einstudiert. Der Veranstalter "6K United!" hatte dafür spezielle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt.

Kids blühen ganz anders auf, wenn sie in einer professionellen Situation sind.

Auch lernbehinderte und schwerbehinderte Kinder dabei

Auch viele lernbehinderte und schwerbehinderte Kinder sind dabei. Am Mittwochabend haben zum Beispiel Schüler des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mitgesungen. Eine Schule für Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen.

Die Ränge waren bis oben mit jungen Sängern gefüllt - die Profisänger hatten alles im Blick. SWR

Lieder in vielen Sprachen von Pop bis Klassik

"Weiße Fahnen" von Peter Fox oder "Kinder an die Macht" von Herbert Grönemeyer. Das waren einige der Songs, die die Kinder gesungen haben. Es sind überwiegend deutschsprachige Lieder. Geleitet und dirigiert werden die Kinderchöre von Fabian Sennholz. Er ist Dozent an der Frankfurter Musikhochschule und bildet dort Musiklehrer für alle Schulformen aus. Außerdem ist er der musikalischer Leiter von Tim Bendzko.

Zwei Konzerte in Mannheim aufgrund der großen Nachfrage

Mannheim ist neben Berlin der einzige Ort der "Du bist wertvoll"-Tour, an dem zwei Konzerte stattfinden. Laut den Veranstaltern war der Run auf die Plätze in der Mannheimer SAP-Arena so groß, dass sie noch einen Zusatztermin in Mannheim ins Programm aufnahmen. Die 12.000 Plätze für beide Konzerte waren schnell vergeben.

Weiteres Konzert mit 6000 Kindern

Beim zweiten Konzert am Donnerstagabend singen wieder 6.000 Kinder die einstudierten Lieder gemeinsam. Der vielstimmige Chor sorgt wieder für ein Gänsehautgefühl. Für nächstes Jahr gibt es so viele Anmeldungen, dass es mindestens drei Konzerte in Mannheim geben wird, so die Organisatoren.

Das Projekt "6K United!"hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder nachhaltig für’s Singen zu begeistern. Deutschlandweit gibt es insgesamt acht solcher Konzerte. Insgesamt machen fast 50.000 Kinder mit.