Nach dem Familienstreit mit drei Verletzten in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) vom vergangenen Freitag ist der 27-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Bei der Auseinandersetzung waren drei Beteiligte verletzt worden. Eine Frau schwebte laut Polizei zunächst in Lebensgefahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Familienstreit in Plankstadt: Mutter mit Messer angegriffen

Der Tatverdächtige soll am vergangenen Freitag gegen 11:00 Uhr mit seiner 53-jährigen Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Plankstadt in Streit geraten sein. Dabei soll er mit einem Küchenmesser auf den Körper der Frau eingestochen haben. Sie soll sich massiv gegen den Angriff gewehrt haben. Dank einer Notoperation überlebte sie.

Der 24-jährige Bruder des Tatverdächtigen soll versucht haben, den Angriff auf die Mutter abzuwenden. Dadurch wurde er laut Polizei und Staatsanwaltschaft leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Der Tatverdächtige soll sich nach dem Angriff auf die 53-Jährige selbst schwere Stichverletzungen zugefügt haben, sodass auch er in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt werden musste. Nachdem die Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann erlassen hatte, kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim, vor allem zum Tatmotiv, dauern an.