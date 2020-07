Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Studenten in der Mannheimer Neckarstadt ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der 33-Jährige soll Gabriel V. mit einer Sektflasche getötet haben.

Der 33-Jährige sei am Donnerstagabend im nordhessischen Homberg (Efze) festgenommen worden und stehe unter dringendem Tatverdacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mit. Der 33-Jährige habe die Tat bei einer ersten Vernehmung eingeräumt. Beide Männer hatten sich wohl gekannt.

Der Tatverdächtige soll dem Studenten am 7. Juli in dessen Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt mit einer ungeöffneten Sektflasche zunächst auf den Kopf geschlagen haben. Der 35-jährige Student habe wegen der Platzwunde stark geblutet. Weil er die Körperverletzung verdecken wollte, so die Ermittler, habe der Tatverdächtige beschlossen, den Studenten zu töten und ihm deshalb weiter mit der Sektflasche auf den Kopf geschlagen.

Nach der Tat soll der Mann die Wohnung des Studenten durchsucht und mit mehreren Gegenständen von Gabriel V. verlassen haben.

Die Spur zum Täter führte über einen Schuhabdruck

Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kam die Polizei eigenen Angaben zufolge durch einen Schuhabdruck am Tatort. Nach Angaben der Ermittler konnte er dem Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Gegen den Mann wurde am Freitag ein Haftbefehl wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahls erlassen. Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.