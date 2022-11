Metall-Tarifverhandlungen: Demo mit 3.500 Teilnehmern in Mannheim

Rund 3.500 Teilnehmer haben nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch in Mannheim demonstriert. Es geht um die laufende Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie.

Bislang haben die Arbeitgeber aus Sicht der Gewerkschaft kein ausreichendes Angebot für eine Tariferhöhung vorgelegt. Eine Einmalzahlung lag schon länger auf dem Tisch. Allerdings hofft die IG Metall jetzt auf einen baldigen Pilotabschluss. Zwei Demonstrationszüge zum Marktplatz Am Mittag marschierten die rund 3.500 Beschäftigte aus Mannheimer Betrieben in zwei Demonstrationszügen zum Marktplatz, wo es eine Kundgebung gab. Beteiligt waren unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Daimler Truck und John Deere. Das sei die letzte Warnung an die Arbeitgeber, so die Gewerkschaft. SWR IG Metall fordert acht Prozent Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Entgelt mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, um die Inflation wenigstens teilweise auszugleichen. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat bislang eine Einmalzahlung von 3000 Euro geboten. Beide Seiten zeigten sich aber optimistisch, dass am Donnerstag bei den Tarifverhandlungen ein Pilotabschluss gelingen könnte.