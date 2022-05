Die Macher der Zwingenberger Schlossfestspiele (Neckar-Odenwald-Kreis) suchen Tanz-Talente für das Rock-Musical "Rock of Ages". Dazu findet am 22. Mai ein Tanz-Casting für Amateur-Tänzerinnen und Tänzer statt. Interessierte sollten sich bei der Geschäftsstelle melden, heißt es in einer Mitteilung. Die Bewerber sollten zwischen 16 und 45 Jahre alt sein und etwas Tanz-Erfahrung und Kondition haben. Die Schlossfestspiele beginnen am 15. Juli.