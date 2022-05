Autowaschanlage in Mannheim wird zu "Tanktempel"

per Mail teilen

Zukunfts-Szenario: Vielleicht irgendwann in hundert Jahren absolvieren Menschen in Mannheim eine archäologische Führung durch einen "Tanktempel" - eine uralte Autowaschanlage.

Der Industrietempel, der "Mannheimer Verein für außergewöhnliche Projekte an außergewöhnlichen Orten", hat sich die größte Waschanlage der Stadt Mannheim als Schauplatz für ein Theaterstück ausgesucht. Unter dem Titel "Tanktempel" nehmen die Besucher im Rahmen dieser Aktion an einer archäologischen Führung teil. Die findet in ferner Zukunft im 23. Jahrhundert statt.

"Tanktempel"-Kunstaktion in Mannheim - Weitere Aufführungen im Mai

Kulturwissenschaftler werden dann, so das Szenario, eine Tankstelle mit Autowaschanlage ausgegraben haben und versuchen zu rekonstruieren, welche Rituale sich dort im Jahr 2022 abgespielt haben. Am Sonntagabend hatte der "Tanktempel" Premiere.

Weitere Aufführungen bei "Mr. Wash" (Möhlstraße 7-17, 68165 Mannheim) sind am 6., 7. und 8. Mai in Mannheim geplant, der Eintritt ist frei.