U-Haft für mutmaßlichen Tankstellenräuber

Ein 18-jähriger Tatverdächtiger ist wegen eines bewaffneten Tankstellenüberfalls in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) in Untersuchungshaft gekommen. Der junge Mann soll am 5. Dezember eine 66-jährige Kassiererin mit einer Pistole in der Tankstelle bedroht haben. Er forderte Bargeld. Da die Kasse nicht unmittelbar von der Kassiererin geöffnet werden konnte, flüchtete der 18-Jährige ohne Beute, so die Polizei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte neben der Tatkleidung auch die verwendete Schreckschusspistole sichergestellt werden. Bereits am 3. Dezember soll der Tatverdächtige nach einem Streitgespräch mit der Kassiererin über die Maskenpflicht in der Tankstelle mit einer Schreckschusspistole auf eine Werbetafel geschossen und sie dadurch beschädigt haben.