Alle blicken derzeit nach Afghanistan. Zwei in Rhein-Neckar lebende Afghanen noch viel mehr. Sie haben Angst. Ihre Familien sind noch dort und Kontakt ist nur bedingt möglich.

Die Situation in Afghanistan eskaliert nach dem Abzug der internationalen Truppen und der Bundeswehr. Die Taliban haben die Macht übernommen und viele Afghanen fürchten um ihr Leben. Vor allem diejenigen, die für die westlichen Militärs und Polizei gearbeitet haben. Viele versuchen, aus dem Land zu fliehen, doch das ist äußerst schwierig.

Vor den Taliban in die Rhein-Neckar-Region geflüchtet

Auch Zia und Mahmud (Namen geändert) sind damals vor den Taliban aus ihrer Heimat Afghanistan geflüchtet. Zia vor acht Jahren - Mahmud vor sieben Jahren. Doch einige ihrer Familienangehörigen mussten zurückbleiben. Jetzt blicken sie mit Sorge auf das, was in ihrem Heimatland geschieht.

"Ich bin verzweifelt und habe Angst - für meine Familie sehe ich keine gute Zukunft."

Aus Angst vor den Folgen für sie und ihre Familie, sollten die beiden Männer erkannt werden, sind ihre Namen geändert und ihre Gesichter verdeckt.

Sorge um die Familie

Zia hat eine Frau und ein siebenjähriges Kind - doch beide sind noch in Afghanistan. Der 35-Jährige durfte bisher seine Familie nicht zu sich nach Deutschland holen. Sein Asylantrag wurde damals abgelehnt, er werde hier derzeit nur geduldet. Eine Familienzusammenführung ist in diesem Status nicht möglich. Er versucht, so oft wie möglich per Internet mit seiner Familie in Kontakt zu sein.

"Ich verstehe nicht, wieso ich hier leben und arbeiten kann, aber meine Frau und mein Kind nicht hier haben darf."

In Afghanistan für die deutsche Polizei gearbeitet

Auch Mahmud versucht, so oft es geht mit seinem Bruder in Afghanistan zu sprechen. Doch der letzte Kontakt ist jetzt schon zwei Tage her. Der 27-Jährige fürchtet um das Leben seines Bruders. Denn so wie er selbst hat auch sein Bruder für die deutsche Polizei in Afghanistan gearbeitet. Mahmud damals als Dolmetscher. Jetzt sehen die Taliban in ihnen Feinde, sagt Mahmud, weil sie sich mit dem Gegner verbündet hätten. Sein Bruder befinde sich deshalb auf der Flucht, versteckt sich vor den Taliban.

Deutsche Regierung lässt sie im Stich

Mahmud sei verzweifelt, da er für seine Familie und viele andere kaum noch eine Chance sehe, dass sie durch die Hilfe der deutschen Regierung in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 1.000 Menschen in Afghanistan hätten für die deutsche Polizei gearbeitet - jetzt seien sie vergessen worden, sagt er.

"Ich kann nichts für meine Familie machen. Jetzt ist die deutsche Regierung dafür zuständig, meinen Bruder nach Deutschland zu holen."

Schwetzingerin hilft Geflüchteten aus Afghanistan

Beide Männer wurden in ihrer Anfangszeit in Deutschland von der Flüchtlingshelferin Raquel Rempp aus Schwetzingen betreut. Die engagierte Frau hat noch viele Kontakte zu anderen Familien in Afghanistan. Sie bekomme stündlich neue Videos und Sprachnachrichten geschickt, erzählt Rempp.

"Die Menschen rennen um ihr Leben und werden einfach getötet."

"Was hier passiert, ist eine menschliche Katastrophe und der Westen schaut zu."

Bei vielen herrsche Panik, sagt Rempp. Sie selbst spürt vielmehr Frustration und Wut. Denn ihrer Meinung nach seien die Fehler der westlichen Regierungen mit verantwortlich für das jetzige Elend in Afghanistan.