Warum schreiben die einen mit der linken, die anderen mit der rechten Hand? Sind Linkshänder auch Linksfüßer? Ein Heidelberger Experte erklärt, was es mit der linken Hand auf sich hat.

Alexander Gutschalk ist leitender Oberarzt der Neurologie und Poliklinik des Universitätsklinikums Heidelberg.

SWR Aktuell: Wie kommt es, dass manche Menschen Linkshänder sind, während die allermeisten Rechtshänder sind?

Alexander Gutschalk: Ungefähr 90 Prozent sind Rechtshänder, zehn Prozent Linkshänder. Wir denken, dass es in der Entwicklung im Mutterleib passiert, und zwar in der sogenannten Fetalentwicklung, also wenn das Baby noch nicht ganz fertig ist, aber schon alles dran ist. Was das genau ausmacht, das wissen wir noch nicht. Es gibt Einflüsse, die genetisch sind.

"Man weiß, dass Linkshänder, vor allem linkshändige Mütter häufiger, als der Durchschnitt linkshändige Kinder haben."

Und man weiß zum Beispiel aus der Zwillingsforschung, dass eineiige Zwillinge häufiger die gleiche Händigkeit haben wie zweieiige Zwillinge. Aber es gibt zum Beispiel auch eineiige Zwillinge, die ja genetisch identisch sind, von denen einer Links- und einer Rechtshänder ist.

Eine Laune der Natur, die man noch nicht so ganz genau erforscht hat?

Es ist ein relativ komplexes Ding. Es gibt alle möglichen Hypothesen dazu. Es gibt zum Beispiel eine Hypothese, dass es davon abhängt, wie herum das Kind häufiger im Mutterleib liegt, mit welchem Ohr voran zum Beispiel. Und es gibt eine Hypothese von bekannten Neuropsychologen aus Boston, dass Testosteron einen Einfluss hat. Die Hypothese kommt wiederum daher, dass es etwas mehr männliche Linkshänder als weibliche Linkshänder gibt.

Aber es ist schon so, dass das, was man als Baby als Veranlagung in sich hat, auch ein Leben lang so bleibt?

Genau. Die bleibt so, und es Ultraschalluntersuchungen dazu, dass man es im Prinzip im Mutterleib schon sehen kann. Da wird dann geguckt, welche Hand häufiger benutzt oder welcher Daumen häufiger in den Mund gesteckt wird. Da kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob das Kind später Rechts- oder Linkshänder ist.

Haben es Linkshänder im Alltag schwerer?

Nach dem, was wir heute denken, haben es Linkshänder vor allem deswegen im Alltag schwerer, weil viele Dinge, die wir täglich benutzen, eigentlich für Rechtshänder gemacht sind. Das fängt bei Scheren oder Besteck an.

"Musikinstrumente, Maschinen in der Arbeit, chirurgisches Besteck und Zahnarztstühle sind alle besser für Rechtshänder geeignet. Wenn man die als Linkshänder benutzt, hat man es schwerer."

Gibt es Tätigkeiten oder Berufe, bei denen Linkshänder Vorteile haben?

Es gibt verschiedene Statistiken, die meinen, dass zum Beispiel bei Musikern Linkshänder überrepräsentiert sind. Ich habe eine neulich gelesen, da haben die Autoren untersucht, wie gut Musikstudenten "Blatt lesen" können. Also wenn sie ein neues Stück vorgelegt bekommen, das sie noch nie geübt haben, und dieses von den Noten her direkt spielen sollen. Da waren die linkshändigen Musikstudenten 20 Prozent besser als die rechtshändigen.

"Insgesamt ist es so, dass die Linkshänder eher eine Tendenz dazu haben, beidhändiger zu sein, als die Rechtshänder."

Das ist etwas, was für die Musik diskutiert wird, in der man zum Beispiel als Pianist beide Hände benutzen und in beiden Händen flink sein muss. Da könnten Linkshänder möglicherweise einen Vorteil haben.

Ist, wer Linkshänder ist, automatisch auch Linksfüßer?

Soweit ich weiß, gibt es da eine relative Übereinstimmung, aber keine 100-prozentige. Es gibt, glaube ich, unter den Linkshändern auch mehr Linksfüßer. Aber es gibt auch einzelne Linksfüßer bei den Rechtshändern. Da kenne ich aber keine Zahlen dazu.