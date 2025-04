Auf dem Alten Messplatz in Mannheim dreht sich seit Montag alles ums Thema Demokratie. Ein Infomobil-Truck des Deutschen Bundestags soll unter anderem Jugendliche anlocken.

Noch bis Mittwoch können Mannheimerinnen und Mannheimer auf dem Alten Messplatz im Stadtteil Neckarstadt-West Fragen zum Thema Demokratie und Bundestag stellen. Neben einem Infomobil-Lkw des Deutschen Bundestags stehen dort seit Montag unter anderem Infostände der Stadt zum Thema Bürgerbeteiligung, Jugendpolitik und Integration. Die "Tage der Demokratie" sollen zum Mitmachen und Informieren anregen und Interessierten die Demokratie näher bringen.

Das Infomobil des Deutschen Bundestags steht bis Mittwoch auf dem Alten Messplatz in Mannheim. SWR

Wenn ihr nicht nach Berlin kommt, kommt Berlin zu Euch.

Was ist das Infomobil des Deutschen Bundestags? Das 17 Meter lange und 26 Tonnen schwere, weiße Infomobil des Deutschen Bundestags fährt seit 1990 durch Deutschland. Damals noch, um nach der Wiedervereinigung über das neue System aufzuklären und Politik für jeden zugänglich zu machen. Innerhalb zwei Wahlperioden soll das Infomobil alle Wahlkreise in Deutschland anfahren. Jeweils drei Tage bietet es vor Ort Informationen für alle Interessierten, zum Beispiel mit Erklär-Videos. Für Fragen stehen Angestellte des Bundestags bereit, halten Vorträge und gehen ins Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern. (Quelle: Deutscher Bundestag)

Demokratie-Tage in Mannheim: Jugendliche hören Vortrag

Montag Mittag auf dem Alten Messplatz: Das weiße Infomobil des Deutschen Bundestags steht bereit und wartet auf Besucher. Sechs Schulklassen aus Mannheim haben sich angemeldet. Die zehnte Klasse der Realschule aus dem Stadtteil Seckenheim ist die erste. Pünktlich um 11:45 Uhr sitzen rund 20 Schülerinnen und Schüler im Infomobil und lauschen dem Vortrag einer Bundestags-Expertin. Erklärt werden die Wahl des Bundeskanzlers, die Sitzaufteilung im Plenarsaal und ein Wahlzettel. Einige wirken interessiert, andere weniger.

Dann ist Zeit für Fragen. Ein Schüler fragt: "Macht der Beruf als Politiker Spaß? Wenn ich so viel diskutieren müsste, würde mir das keinen Spaß machen." Die Klasse lacht. Andere fragen: "Sind Politiker der FDP jetzt arbeitslos?" oder: "Was ist mit Frau Merkel nach ihrer Amtszeit als Kanzlerin passiert?" Die Expertin beantwortet lächelnd alle Fragen, die Fragesteller sind zufrieden.

Schülerinnen und Schüler der Realschule Seckenheim lauschen einem Vortrag über den Bundestag. SWR

Nach dem Vortrag schauen sich einige Schülerinnen und Schüler die Infostände neben dem Infomobil auf dem Alten Messplatz an. Die SWR Reporterin will von einer Gruppe Jungs wissen, was sie von der Veranstaltung hier halten. Einige drucksen nervös herum, trauen sich nicht sofort, zu antworten. Dann sagt einer: "Man lernt hier viel, was man im Unterricht nicht mitnimmt." Eine Mitschülerin fügt hinzu: "Ich verbinde das Thema mit meiner Schule, mich interessiert sehr, wie im Bundestag alles geregelt wird."

Auch eine Klasse der Humboldt-Werkrealschule aus dem Stadtteil Neckarstadt-West besucht das Infomobil. Ein Schüler ist begeistert und sagt: "Es ist sehr wichtig, auch für Jugendliche, zu sehen wie alles funktioniert. Wir müssen ja später auch wählen."

Mannheims Rathauschef Specht (CDU) spricht mit Jugendlichen

Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) schaut beim Infomobil des Bundestags rein und spricht die Jugendlichen direkt an. Mehrere Schüler scharen sich um ihn, reden durcheinander und stellen Specht viele Fragen. Eine davon: "Was haben Sie bisher erreicht?". Specht muss lachen, nennt dann aber ein konkretes Beispiel: Nämlich die Entscheidung, ihre Schule - die Humboldt-Werkrealschule - zu sanieren.

Tage der Demokratie in Mannheim

Bis Mittwoch steht das Infomobil auf dem Alten Messplatz in Mannheim. Angemeldet haben sich die Abgeordneten Isabel Cadematori (SPD) und Heinrich Koch (AfD), um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch eine Fotoaktion ist geplant. Dabei kann man sich als "Gesicht der Demokratie" ablichten lassen.